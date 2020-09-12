Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 919 bin 797'ye yükseldi
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Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 919 bin 797'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 919 bin 797'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 663 bin 146'ya yükseldi.

Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 919 bin 797'ye yükseldi
12.09.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 919 bin 797'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 663 bin 146'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 587 bin 761'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 636 bin 266 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 197 bin 421'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 283 bin 978 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 130 bin 474'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 716 bin 670'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 470 olarak rapor edildi.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 913'E ÇIKTIİran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 913'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 397 bin 801'e çıktığı açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYORFransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 363 bin 350'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 59'e çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 893'e yükseldiği aktarıldı.

İtalya'da toplam vaka sayısı 284 bin 796, toplam can kaybı ise 35 bin 597'ye ulaştı. Ülkede 212 bin 432 kişinin ise iyileştiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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