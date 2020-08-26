Son dakika haberleri! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 823 bin 560'a yükseldi
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Son dakika haberleri! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 823 bin 560'a yükseldi

Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 63 bin 894'e yükseldi.

Son dakika haberleri! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 823 bin 560'a yükseldi
26.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:45

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 823 bin 560'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 63 bin 894'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 225'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 955 bin 728 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 182 bin 404'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 674 bin 176 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 116 bin 666'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 607 bin 382 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 001 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 958 olurken, vaka sayısı 400 bin 985'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 261 bin 174 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 445 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 237 bin 572 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 345 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 82 bin 447 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 901'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 901'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 363 bin 363'e çıktığı açıklandı


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Kaynak: DHA

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