Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 393 bin 233'e yükseldi Son dakika haberlerine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 393 bin 233'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 704 bin 14'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 393 bin 233'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 704 bin 14'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 252 bin 562'ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 441 bin 108 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 384'e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 234 bin 13 olurken, 33 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 184 bin 923'e çıkarken; 8 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 152 bin 444 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 904'e yükselirken, hasta sayısı 281 bin 661 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 71'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 71'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 164 bin 270'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA