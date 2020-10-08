Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 394 bin 156'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 394 bin 156'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 412 bin 315'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 776 bin 224 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 216 bin 784'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 2 bin 357 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 148 bin 304'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 877 bin 683'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 180 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 835 bin 662 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 9 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 840 bin 915 ulaşırken can kaybı ise 22 bin 226 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 872 bin 276, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 562 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 653 bin 509'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 445'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı