Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 6 bin 458
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Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 6 bin 458

29.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:51
Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 6 bin 458

Son dakika habere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 556 bin 424'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 6 bin 458'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 556 bin 424'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 881 bin 607'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 361 bin 611 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 209 bin 808'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 748 bin 327 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 142 bin 161'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 818 bin 203'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 641 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 748 bin 266, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 411 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 808'e yükseldiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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