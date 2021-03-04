Son dakika haberleri... Dünya genelinde en az 840 gazeteci Kovid-19'dan öldü
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Son dakika haberleri... Dünya genelinde en az 840 gazeteci Kovid-19'dan öldü

04.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:52
Son dakika haberleri... Dünya genelinde en az 840 gazeteci Kovid-19'dan öldü

Son dakika habere göre İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), son 1 yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp olduğunu bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), son 1 yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp olduğunu bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının başından bu yana geçen 1 yıllık sürede günde ortalama ikiden fazla gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 840 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 151, Avrupa'da 16 ülkede 147, Kuzey Amerika'da 2 ülkede 45 ve Afrika'da 15 ülkede 39 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 108, Brezilya'da 102, Meksika'da 87, Hindistan'da 56 ve İtalya'da ise 46 gazeteci yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Türkiye'de ise 21 gazetecinin Kovid-19'a yenik düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Kovid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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