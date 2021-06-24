Son dakika haberleri: Dünya genelinde 26 LNG ihracat terminali projesinin nihai yatırım kararında gecikme yaşanıyor
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Son dakika haberleri: Dünya genelinde 26 LNG ihracat terminali projesinin nihai yatırım kararında gecikme yaşanıyor

Son dakika haberleri: Dünya genelinde 26 LNG ihracat terminali projesinin nihai yatırım kararında gecikme yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Dünyada 26 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat terminali projesinin nihai yatırım kararında iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik yavaşlama, güvenlik ve fizibilite endişeleriyle gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Dünyada 26 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat terminali projesinin nihai yatırım kararında iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik yavaşlama, güvenlik ve fizibilite endişeleriyle gecikmeler yaşandığı bildirildi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Küresel Enerji Takipçisi (Global Energy Monitor) tarafından hazırlanan "Endişe Veren Yatırım: Küresel LNG Terminalleri Güncellemesi 2021" raporuna göre, geçen yıl LNG sektöründe Kovid-19 nedeniyle iş gücünde yaşanan aksamalar projelerde maliyet aşımı ve planların gecikmesi gibi sorunlara yol açtı.

Geçen yıl dünyada yalnızca bir LNG projesine nihai yatırım kararı verildi. En çok sorun yaşanan projeler ise küresel ölçekte inşaat ya da proje aşamasındaki LNG ihracat kapasitesinin yüzde 64'ünü oluşturan ABD'de görüldü.

Dünyada geçen yıl finansal yatırım kararında gecikme veya aksaklık yaşanan 26 LNG ihracat terminali projesinin 11'i ABD'de yer aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, iklim, güvenlik ve fizibilite endişeleri nedeniyle aksayan bu projeler, dünya çapında inşa halindeki yıllık 700 milyon tonluk ihracat kapasitesinin yüzde 38'ine ( 265 milyon ton) denk geldi.

Düşük üretim maliyetleri olan Katar ile Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki hızlı kapasite artışı, ABD'li LNG ihracat projeleri geliştiren şirketlerin risklerini artırdı.

Öte yandan, LNG ithalat kapasitesi hızla büyümeye devam etti. Bu büyüme, hali hazırda inşaat veya geliştirme aşamasında bulunan projelerin küresel ölçekteki kapasitesini yüzde 70 artırabilecek seviyede bulunuyor.

İnşaat halinde ya da proje aşamasındaki LNG ithalat kapasitesinin yüzde 32'si Çin'de, yüzde 11'i Hindistan'da, yüzde 7'si ise Tayland'da yer aldı.

Küresel Enerji Takipçisi İcra Direktörü Ted Nace, rapora ilişkin değerlendirmesinde, LNG ihracat terminallerinin inşasında fırsatların daraldığını belirterek, "Bunun yanı sıra, Kuzey Amerika'daki projeler çeşitli nedenlerle planlanın gerisinde seyrediyor. Kaya gazına dayalı olması sebebiyle ABD'deki projeler, özellikle Avrupalı ??alıcılar tarafından kirli olarak nitelendiriliyor. Ayrıca, Katar ve Rusya, daha düşük maliyetlerle doğal gaz çıkarabiliyor ve bu pazar payından feragat etmeye niyetli değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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