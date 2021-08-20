Son dakika haberleri: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi
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Son dakika haberleri: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi

Son dakika haberleri: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır, tüm rakiplerini yenerek final maçına hak kazandı.

Son Avrupa şampiyonu Muhammed Hamza, Kırgız rakibi Erlan Manatbekov'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Ermenistanlı Razmik Kurdyan'ı 8-0 sayı tuşuyla yendi.

Yarı finalde ise milli güreşçi, ev sahibi Rusyalı rakibi Armen Chokoliyan'ı 4-0 yenerek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Muhammed Hamza Bakır, finalde altın madalya için Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Son dakika haberleri: Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır finale yükseldi - Haberler Spor
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