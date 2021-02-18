Son dakika haberleri... Düğünü iptal olan damat, kapora bedelini Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı
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Son dakika haberleri... Düğünü iptal olan damat, kapora bedelini Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı

18.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:02
Son dakika haberleri... Düğünü iptal olan damat, kapora bedelini Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da yeni tip koronaviraüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğününü iptal etmek zorunda kalan kişi, düğün salonu işletmesine verdiği kaporayı Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı.

Adana'da yeni tip koronaviraüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğününü iptal etmek zorunda kalan kişi, düğün salonu işletmesine verdiği kaporayı Tüketici Hakem Heyeti kararıyla geri aldı.

Evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Aldırmaz, 20 Kasım 2020'de yapılması gereken düğününün iptal olması üzerine düğün salonu işletmecisine verdiği 2 bin lirayı geri istemesine rağmen alamadı.

Oğuzhan Aldırmaz, salgının mücbir sebep sayılması ve düğünün iptal edilmesinin tüketicinin sorumluluğunun kapsamında olmaması nedeniyle kaparo bedelinin iadesi amacıyla avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Heyet, yaptığı incelemede Aldırmaz'ın lehine karar vererek kaporanın iadesine hükmetti.

Tüketici Haklarını Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Başkanı ve Aldırmaz'ın avukatı Rumeysa Özkale, Aldırmaz'dan alınan kaparo bedelinin geri verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Kaparonın güvence bedeli olduğunu ifade eden Özkale, şunları kaydetti:

"Bu bedelin hizmet sağlayan tarafça alınması yasal olmakla birlikte eğer ki sözleşme tüketicinin kusuruna dayanmayan bir sebep ile yani imkansızlık dahilinde iptal edilirse tüketiciden alınan kapora bedelinin iadesi gerekir. Bahsi geçen düğün salonu sahibi tüketicinin haklı gerekçesini göz ardı ederek, hukuka aykırı bir şekilde kapora bedelini iade etmiyor. Şikayet ile bize ve derneğimize ulaşan tüketicimizin olayına ilişkin gerekli delilleri toparlayarak, Tüketici Hakem Heyetine başvurumuzu yaparak çok kısa sürede lehimize karar aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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