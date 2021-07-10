Son dakika haberleri! Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberleri! Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ESKİ MUHTAR GÖZALTINDADüzce'nin Yığılca ilçesi Tuğrul köyünde, düğünde silahla rastgele havaya ateş açan açarak, Ali Rıza Sarıoğlu'nun ölümüne, kardeşi Ersan Sarıoğlu'nun ise yaralanmasına neden olan kişinin, Çamlı köyünün eski muhtarı Nail Ergül olduğu belirlendi.

ESKİ MUHTAR GÖZALTINDA

Düzce'nin Yığılca ilçesi Tuğrul köyünde, düğünde silahla rastgele havaya ateş açan açarak, Ali Rıza Sarıoğlu'nun ölümüne, kardeşi Ersan Sarıoğlu'nun ise yaralanmasına neden olan kişinin, Çamlı köyünün eski muhtarı Nail Ergül olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Ergül'ü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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