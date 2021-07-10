Son dakika haberleri! Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberi: ESKİ MUHTAR GÖZALTINDADüzce'nin Yığılca ilçesi Tuğrul köyünde, düğünde silahla rastgele havaya ateş açan açarak, Ali Rıza Sarıoğlu'nun ölümüne, kardeşi Ersan Sarıoğlu'nun ise yaralanmasına neden olan kişinin, Çamlı köyünün eski muhtarı Nail Ergül olduğu belirlendi.