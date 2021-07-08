Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da ailesiyle birlikte gittiği düğünde fenalaşan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da ailesiyle birlikte gittiği düğünde fenalaşan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11. Sınıfa geçen İrem Kaplan'ın derslerinde başarılı olduğu, kısa süre önce dershaneye yazıldığı ve kalbinden rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesi ile komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada düşüp, aniden bayıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa süre içinde gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Burada yapılan otopsinin ardından morgdan alındığı Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Düğünde fenalaşan 15 yaşındaki İrem, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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