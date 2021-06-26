DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
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DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ

DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, park halindeki kamyona arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren Şükrü Cerit (59), Seda Biricik (28) ve kardeşi Fatma Altuntaş (21), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

ELAZIĞ'da, park halindeki kamyona arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren Şükrü Cerit (59), Seda Biricik (28) ve kardeşi Fatma Altuntaş (21), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Düğüne gittikleri sırada meydana gelen kazadan yara almadan kurtulan Duran Gümüş (21), şoförün dalgınlığı nedeniyle kaza olduğunu öne sürdü.

Kaza, dün sabah Elazığ-Bingöl yolunun 25'İnci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif K. yönetimindeki minibüs, park halindeki Derviş A.'ya ait 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Şükrü Cerit, yeğeni Seda Biricik ve Fatma Altuntaş hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Elazığ'da yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Şükrü Cerit'in cenazesi Türkoğlu ilçesi Önsenhopuru Mahallesi'nde, Seda Biricik ile kardeşi Fatma Altuntaş'ın cenazeleri ise merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan Seda Biricik'in eşi Ramazan Biricik, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

'ŞOFÖR DALMIŞ, YANINDAKİLER DE UYUMUŞ'

Kazayı yara almadan atlatan Duran Gümüş ise yola gece çıktıklarını söyledi. Kaza sırasında uyuduğunu belirten Gümüş, "Malatya'da sabah namazını kıldılar. Namazdan sonra devam ettik, saat 06.00 gibi Elazığ ile Bingöl arasına vardık. Orada da herkes uyumuş herhalde, ben daha öncesinden de uyuyordum. Şoförün yanındaki kişiler anlatıyor; şoför daldığı için yoldan çıkmış, şoförün yanındaki kişiler de uyumuş. Şoför de herhalde dalmış, 'Gözüme güneş geldi' diyor ama büyük ihtimalle dalmış ve sağ tarafta park halinde olan kamyonetin arkasından girip önden çıkmış. Biz uyuyorduk arka tarafta. Kaza olunca uyandım. Vefat eden kızın 1 oğlu, 1 kızı vardı. Onları alıp dışarı çıktım sonra ambulans ve jandarma geldi" dedi.

DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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