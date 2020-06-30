Son dakika haberleri: Düğün salonları normalleşme dönemi düğünleri için hazır
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Son dakika haberleri: Düğün salonları normalleşme dönemi düğünleri için hazır

Son dakika haberleri: İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün ve toplantı salonları normalleşme dönemindeki düğünler için hazırlandı.

Son dakika haberleri: Düğün salonları normalleşme dönemi düğünleri için hazır
30.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:19

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğün ve toplantı salonları normalleşme dönemindeki düğünler için hazırlandı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonları normalleşme süreciyle 1 Temmuz'da müşteri kabul etmeye başlayacak.

Bu kapsamda İstanbul'da bulunan 1150 düğün salonunda yeni dönemde yapılacak düğünler için temizlik çalışmaları yapılarak hazırlandı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda yeni döneme hazırlandığını söyledi.

Yeni dönemde yapılacak düğünler için misafirleri beklediklerini belirten Sönmez, "Yeni normallere göre koronavirüs tedbirleri ilk önce kapıda başlayacak. Kapıdan içeriye girmeden önce mutlaka bütün misafirlerimizin ateşleri ölçülecek." diye konuştu.

Sönmez, bütün düğün salonlarına yeni dönemdeki önlemlerle ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Salonların girişine el dezenfektanları koyduk. Salona giren herkes ellerini dezenfekte yaparak girecek. Ayrıca bütün masalarda da el dezenfektanı bulunacak. Salonda bulunan masa ve sandalyelerin düzenlerinin hepsini değiştirdik. Masalar arasında 1,5 metre mesafeyi bırakıyoruz. Sandalyeler arasında da 60 santimetre mesafe bıraktık. Gelin ve damat başta olmak üzere bütün misafirlerimizin maske takmasını tavsiye edeceğiz. Takılardaki format da değişti. Gelin ve damadın yakasına takılan takılar artık sandık marifetiyle yapılacak. Düğün sırasında sosyal mesafe ve fiziki mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Artık düğünler eskisi gibi olmayacak. Hayatımızın içindeki her şey gibi düğünlerimizin de normalleri değişti. Düğünler yeni normallere göre yapılacak."

İnsanların evlerinde ve hayatlarında aldıkları kuralların aynılarını salonlarda almalarını isteyeceklerini dile getiren Sönmez, "İnsanlar düğün yapma konusunda biraz tedirgin oldular. Biz mekan sahipleri olarak alınması gereken bütün tedbirleri alarak misafirlerimizi ağırlayacağız. İnsanlar gelip düğünlerini yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Sönmez, nisan, mayıs ve haziran ayında ertelenen düğünlerden dolayı temmuz ve ağustos ayında salonlarda bir yoğunluk oluştuğunu ancak talebi karşılayacak salon bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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