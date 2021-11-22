Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltı - Haberler
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Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltı

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Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltı

Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltıANKARA'da, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltı

ANKARA'da, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün akşam saatlerinde düğün konvoyunda bulunan 06 CMZ 158 plakalı otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Bu sırada aynı araçta bulunan başka bir kişi de sol arka camına oturarak yolculuk yaptı. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Polis, konvoyda trafiği tehlikeye düşüren 2 kişiyi gözaltına aldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 2 şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

Düğün konvoyunda pompalı ile ateş açan 2 şüpheliye gözaltı

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