Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
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Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı Sivas'ta düğün konvoyunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ırmak kenarına uçtu.

Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta düğün konvoyunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç ırmak kenarına uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'a bağlı Kızılkavraz köy yolunda meydana geldi. A.S yönetimindeki 60 BG 782 plakalı Toyota marka otomobil sünnet düğünü konvoyunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak üzerinden geçen bir köprünün bağlantı noktasından şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada araç şoförü, F.A ve G.A yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
Son dakika haber! Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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