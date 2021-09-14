Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı - Haberler
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Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.

Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | Düdüklü tencere bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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