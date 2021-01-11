Son dakika haberleri! DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

11.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:03
Son dakika haberleri! DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "40'tan fazla ülke şu anda Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." bilgisini verdi.

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Fakir ülkelerde aşı çalışmalarının bir an evvel başlaması için aşı üreticisi şirketlerle iş birliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aylward, ayrıca mali iş birliği ve yardıma gereksinim duyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Facebook Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 00:09:42. #1.14#
title