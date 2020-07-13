Son dakika haberleri! (DRONE) Yusufeli'ndeki sel ve heyelan - Kapanan kara yolundaki çalışmalar Son dakika haberleri: Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan karayolundaki yol açma çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan karayolundaki yol açma çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA