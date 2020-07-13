Son dakika haberleri! (DRONE) Yusufeli'ndeki sel ve heyelan - Kapanan kara yolundaki çalışmalar
Son dakika haberleri: Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan karayolundaki yol açma çalışmaları devam ediyor.
13.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:22
Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan karayolundaki yol açma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA