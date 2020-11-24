Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor

24.11.2020 20:14 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:19

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Brooklyn bölgesindeki soğutmalı römorklardan oluşan konteyner morglarda bekletiliyor.

Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

İlgili Haberler

Son dakika... Drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika... Drone destekli Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberleri: Hayatını kaybeden polis memuru Ürgen son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Hayatını kaybeden polis memuru Ürgen son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika haberleri: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ahmet Kaya Öykü Karayel Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Samet Aybaba Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kayserispor Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 20:19:13. #1.15#
title