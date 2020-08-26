Son dakika haberleri... Drone destekli operasyonda köpek bakım çiftliğinde uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Drone destekli operasyonda köpek bakım çiftliğinde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde drone destekli operasyonda köpek bakım çiftliğinde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri... Drone destekli operasyonda köpek bakım çiftliğinde uyuşturucu ele geçirildi
26.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:28

Samsun'un Atakum ilçesinde drone destekli operasyonda köpek bakım çiftliğinde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak suçları ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yeşildere Mahallesi'nde köpek bakım çiftliği olarak kullanılan arazide yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alan ekipler, drone ile bölgede tarama yaptı.

Uyuşturucuyu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 10 kilo 600 gram esrar ile 118 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.R.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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