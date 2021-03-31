Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı
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Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı Sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu Hatay'da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.

Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu

HATAY - Hatay'da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.

Merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.

Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı
Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı
Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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