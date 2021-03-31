Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı

Son dakika habere göre Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı Sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu Hatay'da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.