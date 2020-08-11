Son dakika haberleri... "Dr. Ratip Kazancıgil'in kaleminden Edirne" kitabı yayımlandı Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı yazar Ender Bilar'ın "Dr. Ratip Kazancıgil'in kaleminden Edirne" kitabının 2. cildi yayımlandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı yazar Ender Bilar'ın "Dr. Ratip Kazancıgil'in kaleminden Edirne" kitabının 2. cildi yayımlandı.

Bilar, merhum Dr. Ratip Kazancıgil'i ölüm yıl dönümünde onun için yazdığı kitabı da alarak kabrini ziyaret etti.

Kazancıgil'e verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bilar, "Sevgili hocam mekanın cennet olsun, bugün ölümünün 3. yıl dönümü. 2020 yılı aynı zamanda sizlerin 100. yaş günü. Sizlere 4 yıl önce verdiğim sözü yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. Siz bana 'Ender benim makalelerimi toplayalım, yayınlayalım' dediğinizde bende size 'Allah uzun ömürler versin' demiştim. İşte üstlendiğim bu görevi tamamladım. Yaşamınız boyunca Edirne konulu gazete köşe yazıları ve dergilerdeki makalelerini iki ciltte toplayıp kültür hayatımıza kazandırdım. Bugün 2 cilt olarak bu kitapla karşınıza çıkıyorum. Bu çalışma benim 32. yayınım oldu." dedi.

Beş bölümden oluşan ve 448 sayfa ikinci ciltte, Dr. Ratip Kazancıgil'in makaleleri ve köşe yazıları yer alıyor.

Kaynak: AA