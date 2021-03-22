Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu
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Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu

22.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu

Gelen son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde, polis elbisesi giyen Down sendromu Burak Erim hayalini gerçekleştirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, polis elbisesi giyen Down sendromu Burak Erim hayalini gerçekleştirdi.

Down sendromu farkındalık günü dolayısı ile polis elbisesi giyen Burak Erim, trafik polisliği yaparak, hayalini gerçekleştirdi.

Down sendromu Burak Erim, 21 Mart Down sendromu farkındalık gününün hafta sonuna gelmesinden dolayı okul çıkışı Darende bölge trafik istasyonuna davet edildi. Polis yeleği giyen Erim, D-300 Devlet karayolunda araçları durdurarak sürücülere maske, hız ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve el ilanları verdi.

Görev sonrası polis memurları ile hatıra fotoğrafları çektiren Erim'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. - MALATYA

Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu
Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu
Son dakika haberleri | Down Sendromu Erim polis oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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