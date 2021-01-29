Son dakika haberleri | Down sendromlu Ali Miraç'ın jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

Uşak'ın Eşme ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yaşındaki down sendromlu Ali Miraç Ersan'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Elvanlar Mahallesi'nde yaşayan Emel Baygın, 10 yaşındaki oğlu Ali Miraç Ersan'ın jandarma ekiplerini görünce heyecanlanması ve üniforma giymek istediğini belirtmesi üzerine Uşak İl Jandarma Komutanlığını arayarak durumu anlattı. Baygın'ın talebi üzerine Ali Miraç Ersan'a göre bir üniforma diktiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve annesini yaşadığı evden alarak Eşme İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Burada ekipler tarafından Ali Miraç Ersan'a jandarma üniforması giydirildi.

Eşme İlçe Jandarma Komutanlığında komutanlarla top oynayan Ersan, ekiplerle devriye aracına bindi. Komutanların odasına giderek, onların koltuklarına oturan ve asker selamı veren Ersan'ın eğlenceli tavırları renkli görüntüler oluşturdu.

Emel Baygın, gazetecilere, oğlunun asker üniforması giymeyi çok istediğini söyledi. Oğlunu üniformanın içinde görünce duygulandığını aktaran Baygın, "Televizyonda veya dışarıda jandarma arabalarını gördüğü zaman onların yanına gitmeyi çok istiyordu. Ben de telefonla arayarak İl Jandarma Komutanlığından ricada bulundum. Kırmadılar beni. Beni de oğlumu da çok mutlu ettiler. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar." diye konuştu.

Jandarma ekiplerince Ersan'a çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık