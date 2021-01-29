Son dakika haberleri | Down sendromlu Ali Miraç'ın jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Down sendromlu Ali Miraç'ın jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

29.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:24
Son dakika haberleri | Down sendromlu Ali Miraç'ın jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

Son dakika haberine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yaşındaki down sendromlu Ali Miraç Ersan'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yaşındaki down sendromlu Ali Miraç Ersan'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Elvanlar Mahallesi'nde yaşayan Emel Baygın, 10 yaşındaki oğlu Ali Miraç Ersan'ın jandarma ekiplerini görünce heyecanlanması ve üniforma giymek istediğini belirtmesi üzerine Uşak İl Jandarma Komutanlığını arayarak durumu anlattı. Baygın'ın talebi üzerine Ali Miraç Ersan'a göre bir üniforma diktiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve annesini yaşadığı evden alarak Eşme İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Burada ekipler tarafından Ali Miraç Ersan'a jandarma üniforması giydirildi.

Eşme İlçe Jandarma Komutanlığında komutanlarla top oynayan Ersan, ekiplerle devriye aracına bindi. Komutanların odasına giderek, onların koltuklarına oturan ve asker selamı veren Ersan'ın eğlenceli tavırları renkli görüntüler oluşturdu.

Emel Baygın, gazetecilere, oğlunun asker üniforması giymeyi çok istediğini söyledi. Oğlunu üniformanın içinde görünce duygulandığını aktaran Baygın, "Televizyonda veya dışarıda jandarma arabalarını gördüğü zaman onların yanına gitmeyi çok istiyordu. Ben de telefonla arayarak İl Jandarma Komutanlığından ricada bulundum. Kırmadılar beni. Beni de oğlumu da çok mutlu ettiler. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar." diye konuştu.

Jandarma ekiplerince Ersan'a çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Arda Turan Mesut Özil Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Brezilya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Down sendromlu Ali Miraç'ın jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:34:18. #1.16#
title