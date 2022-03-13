Son dakika haberleri: DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA İLK KAZMA VURULDU

DÖŞEMEALTI'nda yapımı planlanan 100 Yataklı Devlet Hastanesi Projesi'nde ilk kazma vuruldu. 79 milyon 100 bin TL'ye ihale edilen hastane projesinin 750 günde tamamlanması hedefleniyor.

Döşemealtı'nda yıllardır beklenen Devlet Hastanesi Projesi'nde inşaata ilk kazması vuruldu. Çıplaklı'da 29 bin 758 metrekarelik alana inşa edilecek hastanenin ihalesini kazanan firma, iş makineleriyle proje alanında çalışmalarını başlattı. Çevredeki maki bitki örtüsünün temizlenmesiyle başlayan çalışmalarda ilk temel kazması vuruldu. 79 milyon 100 bin liraya ihale edilen hastane projesinin tamamlanma süresi ise 750 gün olarak belirlendi.

Açık ve kapalı toplam 44 bin 300 metrekare inşaat alanı ve 100 yataklı planlanan devlet hastanesi, 33 çift yataklı oda, 34 tek yataklı oda, 24 yoğun bakım yatağı (erişkin 12, yenidoğan 12 adet), 5 hemodiyaliz yatağı, 4 palyatif yatağı, 2 mahkum yatağı ile toplam 135 yatakla hizmet verecek. 1 lokal ameliyathane ile toplam 4 ameliyathane, 40 poliklinik odası, 5 diş ünitesi, 5 röntgen cihazı, 3 ultrason, 1 MR cihazı ile hizmet verecek olan hastanede 10 adedi engelli olmak üzere, 105 adet açık ve 197 adet kapalı, toplam 302 araçlık 9 bin 920 metrekare otopark alanı bulunacak.