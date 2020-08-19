Son dakika haberleri... Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bir son dakika haberine göre Dörtyol ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
19.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:24
Dörtyol ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Özerli Mahallesi'nde şüpheli aracı durduran polis, otomobildeki H.B'nin üzerinde bir miktar eroin ele geçirdi.
Şüphelinin yol güzergahında da arama yapan ekipler, taşın altına saklanmış 90 gram eroin daha buldu.
H.B gözaltına alındı.
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Kaynak: AA