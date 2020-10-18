Son dakika haberleri | Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri | Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada

18.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:48
Son dakika haberleri | Dorsesi parçalanan tırın otoyoldaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika habere göre Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde dorsesinin bir kısmı çökmüş halde seyreden tırın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde dorsesinin bir kısmı çökmüş halde seyreden tırın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Otoyolun Sakarya kesimi İstanbul istikametinde seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, dorsesinin üst ve yan kısmı çökmüş olan tırın sürücüsünün, güvenlik önlemi almadan bir süre yolda gittiği görülüyor.

Görüntülerde, yağışlı havada diğer sürücüler için tehlike oluşturan tırın daha sonra bir dinlenme tesisine girmesi yer alıyor.

Bu arada kaydı gerçekleştiren kişinin trafik güvenliğini tehlikeye sokan olay karşısında daha duyarlı olunması çağrısı da kayıtta yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 12:51:41. #1.15#
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