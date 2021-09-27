Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Gaziantep'te, dördüncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, dördüncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay sonrası, çeşitli hastalıkları ile psikolojik sorunları bulunan yaşlı adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi 47 numaralı sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir binanın 4. katında oturan 62 yaşındaki İbrahim Ç., bilinmeyen bir nedenle dairesinin penceresinden beton zemine düştü. Sesler üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, düşme sonucu ağır yaralanan yaşlı adam için 112 acil sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayene de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi

Olay sonrası, çeşitli hastalıkları ile psikolojik sorunları bulunan yaşlı adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri
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