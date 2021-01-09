Son dakika haberleri | Dönmez: "Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır"
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Son dakika haberleri | Dönmez: "Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır"

09.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:34

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinde Sarıkamış yürüyüşü öncesinde düzenlenen törene katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinde Sarıkamış yürüyüşü öncesinde düzenlenen törene katıldı.

"Sarıkamış'taki ruh, İstiklal mücadelemize de ruhunu üfledi. Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır"

Son dakika haberleri | Dönmez: 'Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır'
Son dakika haberleri | Dönmez: 'Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır'
Son dakika haberleri | Dönmez: 'Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır'
Son dakika haberleri | Dönmez: 'Sarıkamış şehitlerimizin kardeşliği, fedakarlığı, vatanseverliği bizlere en büyük mirastır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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