Son dakika haber... Donbass'ta çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Donbass'ta çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... Donbass'ta çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ukrayna ordusu, ülkenin Donbass Bölgesi'nde dün Rusya destekli ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalarda Ukraynalı 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Ukrayna ordusu, ülkenin Donbass Bölgesi'nde dün Rusya destekli ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalarda Ukraynalı 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Donbass'ta 4 Temmuz pazar günü Rusya destekli ayrılıkçılarla yaşanan çatışmada, ayrılıkçıların Ukrayna'nın 93. Mekanize Taburu'na yüksek kalibreli makineli tüfeklerle ve el bombalarıyla bir saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, saldırı sonucunda bölgede "Feofan" lakabıyla tanınan 93. Mekanize Taburu Komutanı Dr. Yuriy Pimenniy'nin hayatını kaybettiği ve aynı taburda görevli 3 askerin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Ayrıca Ukrayna Ordusu, Donbass'ta 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında toplam 81 ateşkes ihlalinin tespit edildiğine de dikkat çekti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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