Son dakika haberleri! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldü

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 16 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Nevelske, Vodiyane, Katerinivka, Marinka, Piski ve New York bölgelerinde açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Donetsk Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Novoselovska bölgesinde 1 sivilin ayrılıkçıların ateşi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in gösterilerin büyümesi üzerine şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz