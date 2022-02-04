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Son dakika haberleri: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Son dakika haber... Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

EDİRNE (İHA) - Yunanistan askerleri tarafından giysileri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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