Son dakika haberleri | Doluya tutulan ailenin yardımına kahraman polis koştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da dolu yağışı sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu.

Diyarbakır'da dolu yağışı sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde dolu yağışı sırasında Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağında kahraman trafik polisinin görevli olduğu noktada karşıdan karşıya geçen bir ailenin zor anlar yaşadığını gördü. Polis memuru ekip aracından inerek trafiği durdurdu. Anne ve çocuklarını karşıdan karşıya geçirmek için bir bebeği eline alan o kahraman polisin yardımı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı