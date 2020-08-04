Son dakika haberleri: Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü
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Son dakika haberleri: Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü

Son dakika güncel haberine göre SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri: Doludan zarar gören çiftçilere Sivas Valisi'nden destek sözü
04.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:50

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, "Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kurban Bayramının üçüncü günü akşam saatlerinde Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle 10 bin dekar arazi gördü. Köyde birkaç gün sonra başlayacak olan hasat öncesi yaşanan dolu, çiftçileri zor duruma soktu. Yaşanan afet sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Hasan Aksu zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.Çiftçilerin zararlarının giderilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bayramın üçüncü günü pazar günü burada bir afet oldu. Tam da hasat döneminde şiddetli dolu büyük zarar verdi. Acıyurt, Kurtoğlu, Çevirme köylerinde bir afet oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve hem de bu yarayı nasıl sarabiliriz diye incelemede bulunmak için geldik. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim daha büyük musibetlerden korusun. Raporlar doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Biz yasal sınırlar içinde şartlarımızı zorlayarak bayram günü yaşanan bu musibeti karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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