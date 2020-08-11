Son dakika haberleri... Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı Son dakika gelişmesine göre Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumartesi günü aniden bastıran ve iki mahalleyi etkisi altına alan şiddetli dolu yağışının ardından meydana gelen sel felaketinin yaşandığı bölgede belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumartesi günü aniden bastıran ve iki mahalleyi etkisi altına alan şiddetli dolu yağışının ardından meydana gelen sel felaketinin yaşandığı bölgede belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. 3 gündür süren çalışmaların ardından iki mahallede de hayat normale dönerken maddi hasarın yol açtığı yaralarda sarıldı.

8 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış Alacaat ve Hacıahmet mahallelerinde doluya, ardından sele dönüştü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında Alacaat'ta 100 dönüm tarım arazisi ve Hacıahmet mahallesinde çok sayıda meyve bahçesi ile ekili alanı dolu vurdu.

Şiddetli yağışın yaşandığı bölgede dağlardan gelen sel suları nedeniyle mahallelere giden yollar geçici olarak kullanılamaz hale gelirken felaketin meydana geldiği ilk andan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesine bağlı ekipler ve iş makineleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışmaları inceleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı açıklamada; felaketin yaşandığı ilk andan itibaren belediye ekipleriyle iş makinelerinin bölgeye intikal ettiğini ve sel nedeniyle kapanan yolları açarak mahallelere ulaşıldığını daha sonra vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verildiğini söyledi.

Tek temennimiz can kaybının olmaması diyen Başkan Kanar, felaket bölgesinde yaraların sarıldığını belirterek "Herkese önemli bir görev düşüyor. Atıkların doğaya gelişi güzel atılmaması gerekiyor. Bu gibi durumlarda yağmur suyu hatları da tahliye esnasında tıkandığı için yetersiz kalıyor. Yaşadığımız afet doğanın bize bir dersi. Allah daha büyük felaketler göstermesin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA