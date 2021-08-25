Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş şoförü Rüstem Bakır'ın (46) özel halk otobüsünün çarpması sonucu öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş şoförü Rüstem Bakır'ın (46) özel halk otobüsünün çarpması sonucu öldüğü kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rüstem Bakır'a çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Nuri Y.?nin ifadesinin alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bakır'a çarpan otobüsün kamerasının kaza anında kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere yolda ilerleyen otobüsün çarptığı Bakır'ın metrelerce savrulması ve o anda otobüsteki yolcuların bağırması yansıdı.

Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:19:00. #1.15#

title