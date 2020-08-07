Son dakika haberleri! Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın kayboldu
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Son dakika haberleri! Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın kayboldu

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın kayboldu.

Son dakika haberleri! Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın kayboldu
07.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:40

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu söylendi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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