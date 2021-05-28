Son dakika haberleri! Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı (2)
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Son dakika haberleri! Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı (2)

Son dakika haberleri! Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 'BİRAZDAN ÇIKACAĞIM' DEDİ, TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı kendilerini sivil polis olarak tanıtıp 160 bin lira değerindeki altın ve değerli eşyalarını alarak dolandıran 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BİRAZDAN ÇIKACAĞIM' DEDİ, TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları G.A.'yı kendilerini sivil polis olarak tanıtıp 160 bin lira değerindeki altın ve değerli eşyalarını alarak dolandıran 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu belirtilen Naim Çetin, sevk sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizim de ailemiz var. Anamız, bacımız var. Dolandırıcılık falan yapmadım. Birazdan da çıkacağım zaten" dedi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Naim Çetin ve Ruhi Sayar tutuklanırken, Adem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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