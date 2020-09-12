Son dakika haberleri... Döküm potası devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri... Döküm potası devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Döküm potası devrildi: 1 ölü
12.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:46

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı. 

 


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Kaynak: DHA

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