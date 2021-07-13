Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi
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Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi Tarih merakı 51 yaşında okul birincisi yaptı Bursa'da bir doktor, tarih merakı sebebiyle girdiği üniversiteyi kazanıp birincilikle mezun oldu.

Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

Tarih merakı 51 yaşında okul birincisi yaptı

BURSA - Bursa'da bir doktor, tarih merakı sebebiyle girdiği üniversiteyi kazanıp birincilikle mezun oldu.

Bursa Şehir Hastanesinde Kadın Hastalıkları (Nisaiye) ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Doktor Lale Dörtışık (51), ilgi duyduğu tarihi daha iyi öğrenmek için 2017 yılında üniversitesi sınavlarına girip Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Lale Dörtışık, tarih bölümünü birincilikle, fakülteyi ise ikinci olarak bitirip mezun oldu. Dörtışık, diplomasını, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz'un elinden aldı. Dörtışık, hem doktorluk yapıp, hem de üniversiteden derece ile mezun oldu.

Bursa'da 9 yıldır hekimlik yaptığını ifade eden Nisaiye Uzmanı Lale Dörtışık, "Oğlumla birlikte üniversite sınavına girmek istedim. Ülkenin değişen durumunu daha bilimsel gözetleyebilmek açısından bir üniversite daha okumaya karar verdim. Keşke daha önce sınava girip ikinci üniversiteyi okusaydım. Okumak kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü 2017 yılında kazandım ve geçtiğimiz günlerde de mezuniyet törenimiz oldu. Kendi bölümümün birincisi oldum. Fen Edebiyat Fakültesinde ikincisi oldum. Beraber okuduğum öğrencilere benim tarih bölümünü okumam tuhaf geldi, hekimlik varken burada ne işiniz var diye sordular. Size abla mı diyelim, yoksa hocam mı diyelim diye sordular" dedi.

Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi
Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi
Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi
Son dakika haberleri: Doktorluk yaparken kazandığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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