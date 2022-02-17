Son dakika haberleri! Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar doktorlar grevde olunca evlerine dönmek zorunda kalıyor.
Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar doktorlar grevde olunca evlerine dönmek zorunda kalıyor.
Bolvadin Devlet Hastanesi'nde poliklinikte görev yapan 10 doktordan 8'i greve gidince vatandaşlar hastane kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Hastanede sadece Ortopedi ve Çocuk Polikliniği'nin hizmet verdiği diğer bölümlerde ise hizmet verilmediği kaydedildi. Grevin yarında devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Yerel