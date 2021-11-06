Son dakika haber: DOKTOR MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN SANIK HAKKINDAKİ KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u 75 kez bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla "Kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan asistan Dr. Yavuz Sümter hakkındaki hükmün gerekçeli kararı tamamlandı. Gerekçede, sanığın meslektaşı doktoru öldürmek üzere plan yaptığı konusunda somut delil elde edilemediği, istifasından bir gün sonra gerçekleştirdiği anlatılarak "soğukkanlı ve sükunetle düşünme olanağının bulunmayacağı" için tasarlayarak öldürmek eyleminden ceza verilmediği anlatıldı.

Olay, 11 Ekim 2019'da gerçekleşmişti. İddiaya göre, asistan doktor olan sanık Yavuz Sümter, iş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle meslektaşı Kaan Erol'a husumet besliyordu. Yavuz Sümter, Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gitti. Sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçak bulunan Sümter, Kaan Erol'un odasına girerek bıçakla saldırdı. Kaan Erol vücuduna aldığı 75 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

"EYLEMİ TASARLADIĞINA İLİŞKİN DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

"PEK ÇOK BIÇAK YARASI CANAVARCA VE EZİYET ÇEKTİREREK İŞLEDİĞİNİ KABULE YETERLİ DEĞİL"

MOBBİNGE İLİŞKİN DELİL YOK

DURUŞMADA DA SALDIRGAN TAVRI NEDENİYLE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın eylemden sonra hareketlerinin olaya müdahale eden güvenlik görevlileri tarafından sonlandırıldığı da anlatılan kararda, sanığın görevlilere direnç gösterdiği ayrıca duruşmada da saldırgan tavır ve davranışlar sergilediği, duruşma düzenini bozduğu, maktule yönelik savunma sınırlarını aşan hakaret ve ithamlarının bulunduğu, olay sırasında ve sonrasında bir pişmanlığının bulunmadığı ve yine sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkeme heyetinde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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