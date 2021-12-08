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Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. (21) yönetimindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra alt geçide uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Davut Can Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazada hafif ticari araçta bulunan Alim O. (21), Sude D. (20), Hümeyra Eslem E. (20) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın "21"nci doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Davut Can Duman'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Alt geçide uçan hafif ticari araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/ İHA)

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

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