HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı

Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13 artarak 194 milyon 154 bin dolara yükseldi.

Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı
06.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:22

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13 artarak 194 milyon 154 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl temmuz ayında 171 milyon 885 bin dolarlık ihracat yapan Birlik üyelerinin bu yılın temmuz ayı ihracatı 194 milyon 154 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar temmuz ayında sanayide 143 milyon 17 bin dolarlık, tarımda ise 41 milyon 665 bin dolarlık dış satıma imza attı. Temmuz ayında madencilik sektörünün ihracatı ise 9 milyon 468 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırada makine sektörü var

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 942 bin dolarla makine sektörü aldı. Bunu, 22 milyon 234 bin dolarla kimya sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün dış satımı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,89 artarak 14 milyon 997 bin dolardan 20 milyon 980 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, 3 milyon 152 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 10 milyon 318 bin dolarlık yaş meyve ve sebze mamulleri sattı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin temmuz ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 47 milyon 963 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 707 bin dolarla İran, 11 milyon 336 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 9 milyon 641 bin dolarla Almanya, 7 milyon 833 bin dolarla Libya, 5 milyon 245 bin dolarla Kazakistan ve 4 milyon 835 bin dolarla İsrail izledi.

"İhracat yükselişini devam ettireceğiz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından 170 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

İhracatı artırmaya devam edeceklerini belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Haziran ve temmuz ayları ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde, pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Pandemi dönemi sonrasında haziran ve temmuz aylarında yükselişini sürdüren ihracatımızı 2020 yılının geri kalan 5 aylık döneminde de artırmak için yoğun mesai harcayacağız. Böylelikle hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının devamını hedefliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir Dünya
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Yaşar Güler Fatih Sultan Muharrem İnce
Magazin Beren Saat Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Doğu'nun temmuz ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:03:24. #1.15#
title