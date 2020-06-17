Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberine göre Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
17.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:20

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından, Kovid-19 Toplum Tarama Çalışması kapsamında, talep edilen sanayi bölgesi çalışanlarına test yapılacak.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya dahil 13 ilde sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik antikor testi yapılmaya başlanacağını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan test merkezlerinde kan örneklerine bakılacağını ifade eden Altuğ, şunları söyledi:

"İş yerlerinden testlerin toplanmasıyla ilgili Sakarya'daki iş sağlığı ve güvenliği firmaları ile özel hastaneler gibi kuruluşlardan birçok teklif aldık. Bugün 17.30'a kadar teklifler gelecek. Yarın teklifleri değerlendireceğiz. Sayıların artmasıyla birlikte sanayi firmalarımızdan ciddi teklifler var. En uygun firma ya da firmalarla çalışmaya başlayacağız. Pazartesi itibarıyla testlere başlarız diye düşünüyorum."

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfeksiyon işlemleri sürüyor.

Çalışma kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 12 ilçedeki 390 okulda dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kontroller devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler tarafından vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılıyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentin işlek noktaları ile banklar, otobüs durakları ve parklarda dezenfeksiyon işlemi yürütüyor.

Belediye bünyesinde kurulan ve 50 kişiden oluşan 10 ekip tarafından kentteki camilerin dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanırken, hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kullanılacak olan okullarda çalışmalar devam ediyor.

Düzce

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon odaklı yeni bir döneme girildi.

Randevu sistemi esas alınarak poliklinik ve cerrahi müdahalelerin yeniden başlaması ile hasta ve çalışan güvenliğini korumak amaçlı hastanede yeni düzenlemeler yapıldı.

Hastanenin Dr. Talat Bahçebaşı binası girişine konulan termal kamera ile bina içerisine giriş-çıkış yapan tüm vatandaşların vücut sıcaklığı ölçülüyor. Hastalar ile temassız işlem için danışma ve hasta kayıt birimleri önüne bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekilip bariyerler yerleştirilerek bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenirken, muayene odaları girişlerinde ise dezenfektanlar kullanılıyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitim öğretime verilen zorunlu arada "Öğretmenim Yanı Başımda" projesi başlattı.

Proje kapsamında öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimleri için öğretmenlerin rehberliğini yaptıkları sınıflardaki öğrencileri ve velileri belirli aralıklara arayarak destek verdikleri ifade edildi.

Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere sorular hazırlanarak, evlerine ulaştırıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentin giriş yerlerinden biri olan Aslanlar mevkisindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Vali Gürel, beraberinde Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile Eskipazar ilçesindeki uygulama noktasını ziyaret ederek görevli personelden yapılan uygulamalar, trafik yoğunluğu ve denetimler hakkında bilgiler aldı.

Bir süre yapılan uygulamaları takip eden Vali Gürel, il dışından gelip Karabük'te kalacak olanların kayıtlarının tutulması uygulamasına devam edilmesi talimatını vererek, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gürel, daha sonra ilçe esnafını gezerek normalleşme süreci kapsamında tekrar açılan iş yerlerine kontrollü sosyal hayat uyarılarında bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, koronavirüse karşı Türkiye'de ilk tedbir alan kurumlardan biri olduklarını belirterek, toplumun bayramdan sonra bir rehavete kapıldığını ve koronavirüsü hafife aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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