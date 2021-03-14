Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde de kimsenin bulunmadığı gözlendi.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta da kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz