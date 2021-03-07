Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

07.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:38

Bir son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yüksek ve çok yüksek riskli iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de, İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Atatürk Bulvarı, Kentpark ile Anıtpark ve Cedidiye meydanları sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf olanlar, belediye temizlik işçileri ve sokak hayvanlarının boş caddeleri paylaştığı kentte, kolluk kuvvetlerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlenirken cadde ve sokaklarda az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Bolu, Kocaeli ve Zonguldak'ta da kısıtlama kapsamında kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Şehirlerin farklı bölgelerinde denetim yapan ekipler, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri... DÜZCE/KOCAELİ - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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