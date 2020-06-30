Son dakika haberleri! Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Son dakika haberleri! Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika habere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

Son dakika haberleri! Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
30.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:40

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 8, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Manşet

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