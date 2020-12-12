Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

12.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:16
Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de kentin işlek olduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Hatay

Hatay'ın en işlek noktalarından Atatürk ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, belirli noktalarda önlem alarak geçen araçları denetledi.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

İlgili Haberler

Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği (2)
Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği (2)
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Caner Cindoruk Haluk Bilginer
Spor Samatta Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Taciz Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:16:56. #1.15#
title