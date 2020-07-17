Son dakika haberleri | Doğaseverler salgın tedbirlerine uygun kampta eğlenceli vakit geçiriyor
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Son dakika haberleri | Doğaseverler salgın tedbirlerine uygun kampta eğlenceli vakit geçiriyor

Son dakika habere göre Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, Sarımsaklı Barajı kıyısındaki ormanlık alanda, tedbirlere uygun oluşturulan doğa kampına ilgi gösteriyor.

Son dakika haberleri | Doğaseverler salgın tedbirlerine uygun kampta eğlenceli vakit geçiriyor
17.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:18

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, Sarımsaklı Barajı kıyısındaki ormanlık alanda, tedbirlere uygun oluşturulan doğa kampına ilgi gösteriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen kampta, baraj kıyısı ile orman havasının keyfini çıkarmak isteyenler, doğal güzelliklerle huzur buluyor.

Sıcak havadan ve kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, aile veya arkadaş ortamında bir araya gelerek, günübirlik de olsa izole tatilin keyfini çıkarıyor.

Baraj gölü kenarında Spor AŞ personeli tarafından hazırlanan oyunlara dahil edilen konuklara, akşam yemeğinin ardından kamp ateşi başında canlı müzik dinletisi ve şarkı yarışmaları gibi aktiviteler de sunuluyor.

Geceyi kendilerine ayrılan çadırlarda geçiren doğaseverler, sabahın ilk ışıklarında uyanarak vadi yürüyüşünün ardından kamp alanında kahvaltı yapıp, servislerle kent merkezine ulaştırılıyor.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, AA muhabirine, kentte, sosyal hayatın nabzını tutan kurumların başında geldiklerini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşların kamplara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Somtaş, "Geçen yıl haftalık kamp gününde 200 misafir ağırlarken bu yıl yaklaşık 100 kontenjanla devam ediyoruz. Bu yıl kampımızda sıkça görmeye başladığımız dezenfektanlarımız mevcut. Misafirlerimizi alana ilk aldığımızda ateşlerini ölçüyoruz. Bunları isimlerle birlikte kayıt yapıyoruz. Ayrıca her misafirimize 2 maske, 2 eldiven veriyoruz." diye konuştu.

"4 saat içerisinde de kontenjanı doldurduk"

Konukların uyarılara uyduğunu belirten Somtaş, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu süreçte normalleşmeyi o kadar istiyor ki, rezervasyonu açtığımızdan yaklaşık 8 saat içerisinde kontenjanı dolduruyoruz. Eylül ayının başına kadar her hafta sonu cumartesi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Pazar günü öğleden sonra da yolcu edeceğiz. Misafirlerimiz voleybol, survivor parkuru, masa tenisi, canlı müzik ile zaman geçirebiliyor. Çocuklarımız için ufak bir sinema alanı yaptık. Gece çorbamız da mevcut. Biz geçen sene çadırlarımızın tamamını dolduruyorduk. Bu yıl ilk başta bir tereddüt yaşamıştık ve kampı 75 kontenjanla açmıştık ama 4 saat içerisinde de kontenjanı doldurduk. O kadar yoğun bir ilgi vardı. Bulunduğumuz ortamda ağaç altında baraj kenarında kurulmuş çadırlarımız mevcut. Vatandaşların daha rahat hareket edebilecekleri alan mevcut. Bunun için de çok ciddi bir rağbet var. İnşallah yaz boyu 2 binin üzerinde misafir ağırlamayı planlıyoruz."

"Pandemi sürecinde evde sıkılmıştık"

Ziyaretçilerden Hülya Demirok da kampın çok iyi olduğunu ve doğal ortamda huzur bulduklarını anlattı.

Pandemi nedeniyle kampı tercih ettiklerini aktaran Demirok, "Gerçekten çok düzel. Daha önce buraya gelmemiştim ve kamp yapmamıştım. Buranın en güzel yönü korunaklı olması. Çocuklar için de güvenilir geldi. Ağaçlık olması da güzel. Pandemi sürecinde çocuklar da bizler de evde sıkılmıştık. Bu, onlar için de bizim için de çok güzel bir değişiklik oldu." şeklinde konuştu.

Kampa katılan Ayşenur Yılan ise kampın kendilerine çok iyi geldiğini ve alınan tedbirleri görünce rahatladıklarını dile getirdi.

Ebru Kaygısız da iş yerinde maskeyle çalıştıklarını, bunun çok zor olduğunu belirterek, "İnsanların içerisinde de korkuyla yaşıyoruz. Tedbirler eşliğinde böyle doğal ortamlara gelmek çok iyi geliyor. O yüzden kaçtık, uzaklaştık. Kamp, beklediğimden iyi çıktı. Sadece doğal ortamda çadırda kalmanın dışında güzel aktiviteler de var. Gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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